Juventus, 37 yaşındaki Brezilyalı kaleci Norberto Neto’nun takıma döndüğünü açıkladı. İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzalayan Neto, 2015-2017 yılları arasında da siyah-beyazlı formayı giymişti. Tecrübeli kaleci, ilk Juventus döneminde 22 maçta görev aldı.

Juventus, 37 yaşındaki Brezilyalı kaleci Norberto Neto'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, daha önce 2015-2017 yılları arasında takımda oynayan Neto ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

Juventus'ta ilk döneminde 22 maça çıkan Neto, iki lig şampiyonluğu, iki İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandı. Tecrübeli kaleci son olarak Botafogo'da forma giymişti.