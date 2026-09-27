Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin’i 98-83 mağlup etti: Basketbol Süper Ligi’nde sezona galibiyetle başladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırladığı Fenerbahçe Tarfin’i 98-83 mağlup etti. İlk periyotta 12 sayılık fark yakalayan ev sahibi ekip, maç boyunca skor üstünlüğünü korudu. Bahçeşehir Koleji’nde Flynn 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfin'i 98-83 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe Tarfin'i konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 28-16 önde tamamladı. Devreye 51-43, son çeyreğe ise 74-65 üstün giren Bahçeşehir Koleji, parkeden 98-83 galip ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5
Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4
1. Periyot: 28-16
Devre: 51-43
3. Periyot: 74-65