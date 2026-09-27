Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin’i 98-83 mağlup etti: Basketbol Süper Ligi’nde sezona galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırladığı Fenerbahçe Tarfin’i 98-83 mağlup etti. İlk periyotta 12 sayılık fark yakalayan ev sahibi ekip, maç boyunca skor üstünlüğünü korudu. Bahçeşehir Koleji’nde Flynn 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.