Kylian Mbappe'nin sakatlığına dair gelişme: Real Madrid duyurdu
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Türkiye-Fransa maçında galibiyet golünü attıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkan Kylian Mbappe’nin sağlık durumuna ilişkin Real Madrid’den açıklama geldi. İspanyol kulübü, yıldız futbolcunun sol dizinin arka eklem kapsülünde aşırı gerilme tespit edildiğini bildirdi. Mbappe’nin sahalara dönüş tarihi ise açıklanmadı.
Fransa Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için İspanyol ekipten sakatlık açıklaması geldi.
Yıldız oyuncu 25 Eylül Cuma günü oynanan Türkiye-Fransa maçında golünü attıktan sonra sakatlanmış ve maça devam edememişti.
Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sol dizinin arka eklem kapsülünde aşırı gerilme tespit edildiğini açıkladı.