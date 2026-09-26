Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’sini George Russell kazandı! Verstappen ile arasındaki fark yalnızca 0,196 saniye
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix’sinde zafer, Mercedes pilotu George Russell’ın oldu. Bakü Şehir Pisti’ndeki 51 turluk yarışı 1 saat 38 dakika 2,143 saniyede tamamlayan Britanyalı pilot, sezonun üçüncü galibiyetini aldı. Max Verstappen 0,196 saniye farkla ikinci, Isack Hadjar ise üçüncü sırada finiş gördü.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Mercedes takımından Britanyalı pilot George Russell zafere ulaştı.
Başkent Bakü'deki 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta, 1 saat 38 dakika 2.143 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Russell bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 0.196 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Isack Hadjar ise liderden 10.704 saniye farkla üçüncü bitirdi.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR SIRALAMASI
1. Kimi Antonelli (İtalya): 302
2. George Russell (Büyük Britanya): 236
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186
5. Charles Leclerc (Monako): 179
TAKIMLAR SIRALAMASI
1. Mercedes: 538
2. Ferrari: 378
3. McLaren: 306
4. Red Bull: 263
5. Racing Bulls: 83