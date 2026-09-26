İrlanda kalecisi Gavin Bazunu'dan İsrail maçı öncesi şok açıklama!

İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında forma giymek istemediğini bildirdi. Karar, karşılaşma öncesinde İrlanda’da İsrail maçlarına yönelik boykot çağrılarının sürdüğü dönemde geldi. İşte İrlandalı oyuncunun açıklamaları...

İrlanda milli takımı kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak karşılaşmaya çıkmayacağını açıkladı.

İrlandalı kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarımın her birine, menajere, ekibine ve İrlanda halkına sonsuz saygı duyuyorum. Ancak, kolay almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inancım var ve elimden geldiğince karakterli ve ilkeli bir insan olmaya çalışıyorum. Bu nedenle, İsrail'e karşı yapılacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum."

"Kararım tamamen, masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanmaktadır. Şunu belirtmekte fayda var ki benim duruşum İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı değil, bölgedeki vahşetlere karşıdır. Hayatta daha büyük bir şey için ayağa kalkma şansı nadiren yakalanır ve bunun da onlardan biri olduğuna inanıyorum."