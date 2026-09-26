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Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyesi’ni 102-79 yendi! Sarı-kırmızılılardan galibiyetli başlangıç

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Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyesi’ni 102-79 yendi! Sarı-kırmızılılardan galibiyetli başlangıç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Çayırova Belediyesi’ni 102-79 mağlup etti. Üçüncü periyodun sonunda fark 5 sayıya kadar inerken sarı-kırmızılılar son çeyreği 24-6 üstün tamamladı. Galatasaray’da Dyshawn Pierre ve Alen Smailagic 16’şar sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 yendi.

İşte karşılaşmada skor dağılımları...

Galatasaray-Çayırova mücadelesi (AA)Galatasaray-Çayırova mücadelesi (AA)

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 15, Metu 13, Ballo 10, Ivanovic 8, Pierre 16, Robinson 11, Nikolic 3, Can Korkmaz 10, Smailagic 16, Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu, Yusuf Ersoy

Çayırova Belediyespor: Crawford 21, White 20, Enes Berkay Taşkıran 3, Sulaimon 9, Simmons 14, Erdi Gülaslan, Ömer Utku Al, Canberk Kuş 2, Sokolowski, Gallinat 10, Emin Kara

1. Periyot: 26-18

Devre: 57-43

3. Periyot: 78-73

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