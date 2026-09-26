Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyesi’ni 102-79 yendi! Sarı-kırmızılılardan galibiyetli başlangıç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Çayırova Belediyesi’ni 102-79 mağlup etti. Üçüncü periyodun sonunda fark 5 sayıya kadar inerken sarı-kırmızılılar son çeyreği 24-6 üstün tamamladı. Galatasaray’da Dyshawn Pierre ve Alen Smailagic 16’şar sayı kaydetti.