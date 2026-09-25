Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şubat ayı başında İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Turkuvaz Medya sponsorluğundaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde zorunlu değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 2026/27 sezonu çeyrek final programında değişikliğe gitti. Daha önce 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacağı açıklanan karşılaşmalar bir hafta sonraya ertelendi.

Turkuvaz Medya sponsorluğundaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, yeni programa göre 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak.

ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ BİR HAFTA ERTELENDİ

TFF açıklamasında takvim değişikliğine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan Çeyrek Final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir."





Çeyrek final karşılaşmalarının eski ve yeni tarihleri şöyle:

Program Maç tarihleri Önceki takvim 2, 3 ve 4 Şubat 2027 Yeni takvim 9, 10 ve 11 Şubat 2027

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ İSPANYA SÜPER KUPA

İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Kupası çeyrek finalleri de organizasyon takvimiyle çakışmaması için ileri bir tarihe alındı.

Federasyonun açıklamasında, "Çeyrek Final karşılaşmaları, 2 - 6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır." denildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ TAKVİMDE ETKİLİ OLDU

Tarih değişikliğinde İstanbul takımlarının çeyrek finalde yer alma ihtimali de dikkate alındı. Aynı dönemde iki farklı organizasyonun İstanbul'da yapılacak olması nedeniyle güvenlik planlamasının aksamaması amaçlandı.

TFF açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır."