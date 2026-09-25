EuroLeague'e 13 sezon aradan sonra geri dönen Beşiktaş, organizasyona istediği başlangıcı yapamadı. Geçtiğimiz sezon Dörtlü Final'de yer alan Valencia Basket ise yeni sezona galibiyetle başladı.

EuroLeague 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 96-94'lük skorla mağlup ayrıldı.

Valencia Basket, ikinci yarıya Shorts'un dış atışlardaki etkili performansıyla başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynayan konuk ekip, hücumda istediği ritmi yakalayamayan Beşiktaş karşısında 25. dakikada skoru 70-62 yaptı. Valencia Basket, final periyoduna 81-71'lik üstünlükle girdi.

İkinci çeyrekte de iki takım karşılıklı sayılarla mücadele etti. Beşiktaş karşısında Shorts ve Taylor ile etkili olan Valencia Basket, 19. dakikaya 52-48 üstün girdi. İspanyol ekibi, kalan bölümde skor avantajını koruyarak soyunma odasına 54-51 önde gitti.

Karşılaşmaya Beşiktaş, Zizic'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla başladı. Dengeli geçen mücadelenin ilk 5 dakikasını siyah-beyazlılar 13-11 önde tamamladı. Beşiktaş, 9. dakikada farkı 6 sayıya çıkararak 27-21 üstünlüğü yakaladı. Ancak çeyreğin son bölümünde yaptığı top kayıplarını değerlendiren Valencia Basket, üst üste bulduğu basketlerle ilk periyodu 28-27 önde tamamladı.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Son çeyrekte taraftarının desteğini arkasına alan Beşiktaş, farkı kapatmak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, üst üste gelen üç sayılık basketlerle 32. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 80-83.

Berk Uğurlu'nun enerjisiyle oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, hücumda toparlandı. Kaptan Morgan'ın üçlüğüyle 34. dakikada skora denge geldi: 86-86. Savunmada direncini artıran siyah-beyazlılar, Omoruyi'nin serbest atışlarıyla 88-86 öne geçti.

Büyük heyecana sahne olan son bölümde iki takım da üstünlük mücadelesi verdi. Son 2 dakikaya 94-94 eşitlikle girilirken Valencia Basket, Shorts'un turnikesiyle yeniden öne geçti: 96-94.

Beşiktaş, son hücumlarda Omoruyi ile serbest atış fırsatından, Nowell ile de son şansından yararlanamadı. Valencia Basket karşılaşmadan 96-94 galip ayrıldı.