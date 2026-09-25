Mert Günok’a Fransa maçı öncesi milli takım kariyeri için özel tören düzenlendi
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Milli takım kariyerini noktalayan Fenerbahçeli kaleci Mert Günok, Fransa-Türkiye karşılaşması öncesinde düzenlenen törenle onurlandırıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, deneyimli file bekçisine üzerinde ismi ve forma numarasının bulunduğu milli takım formasını takdim etti.
Milli takım kariyerini noktalayan Fenerbahçeli kaleci Mert Günok'a, Fransa-Türkiye milli maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından milli takım forması hediye edildi
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Fransa-Türkiye karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen törende, milli takım kariyerini sonlandıran milli kaleci Mert Günok onurlandırıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Günok'a üzerinde isminin ve forma numarasının yer aldığı milli takım formasını takdim etti.