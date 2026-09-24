Arca Çorum FK’da sürpriz ayrılık! Uğur Uçar ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK’da teknik direktör Uğur Uçar dönemi sona erdi. Sezon başında 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar’ın görevine, takımın aldığı sonuçların ardından son verildi. Kırmızı-siyahlı ekipte yeni teknik direktör için görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Arca Çorum FK, lige Uğur Uçar yönetiminde başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Çorum FK, Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve kırmızı-siyahlı ekip lige puanla başladı.
İkinci haftada sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Çorum FK, üçüncü haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 6-2 yenildi.
ÜST ÜSTE İKİ GALİBİYET GELDİ
Ligin ilerleyen haftalarında toparlanan Arca Çorum FK, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.
Kırmızı-siyahlılar ardından deplasmanda Samsunspor karşısında da 5-1'lik galibiyet elde ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Ancak son hafta sahasında Alanyaspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliği gündeme geldi.
ALANYASPOR MAÇI SONRASI AYRILIK
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılarda yönetim, Uğur Uçar ile yolları ayırma kararı aldı.
Sezon başında 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görev süresi böylece sona erdi.
SÜPER LİG'E ÇIKARAN İSİM OLDU
Uğur Uçar, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinde de önemli rol oynadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Uçar yönetiminde 2025-2026 sezonunda play-off sürecini geçerek kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
Uçar'ın ayrılığının ardından Arca Çorum FK yönetiminin yeni teknik direktör için görüşmelere başlaması bekleniyor.