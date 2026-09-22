Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, kupada oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Buna göre 2. tur müsabakaları 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni turun programı netleşti. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre 2. Eleme Turu karşılaşmaları ekim ayının ilk haftasında oynanacak.

Kupada 2. Eleme Turu'nda toplam 62 takım mücadele edecek. Bu turda 1. Eleme Turu'nu geçen 20 takımın yanı sıra 2. Lig'den 9 ve 3. Lig'den 33 takım yer alacak.

MAÇLAR 6, 7 VE 8 EKİM'DE

TFF'nin açıkladığı programa göre Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek ve turu geçen ekipler adını 3. Eleme Turu'na yazdıracak.

TFF, yaptığı duyuruda, "Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda maçlar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacaktır." ifadelerine yer verdi.

KUPA HEYECANI TURKUVAZ MEDYA'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmaların programı şöyle: