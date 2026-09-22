2011 yılında gerçekleşen ölümün ardından dosyanın kapatıldığını ancak şüphelerin sona ermediğini belirten Karataş, soruşturmanın zaman içerisinde derinleştiğini söyledi. Karataş, "Dosya her ne kadar kapatılmış olsa da şüpheler hiçbir zaman kapanmadı. 15 yıl sonra yürütülen soruşturma derinleştikçe yeni isimler gün yüzüne çıkıyor ve yeni tutuklamalar geliyor" dedi.

KOZİNOĞLU DOSYASINDA KİMLER TUTUKLU?

Karataş, soruşturma kapsamında tutuklanan ve dosyada adı geçen isimlere ilişkin de bilgiler verdi. Dönemin acil tıp teknisyeni Özlem Uslu'nun, Kozinoğlu'nun cezaevindeki sağlık sürecinde görev yaptığını belirten Karataş, Uslu'nun ihmaller ve gecikmeler iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

Dönemin gazetecisi ve adliye muhabiri Selahattin Günday'ın da tutuklu isimler arasında bulunduğunu ifade eden Karataş, Günday'ın Kozinoğlu'nun adliyeye geliş ve gidiş görüntülerini çeken kişi olduğunu söyledi. Yine o dönemin acil tıp teknisyeni Emre Atmaca'nın da tutuklu olduğunu belirten Karataş, Kozinoğlu'nun hastaneye götürüldüğü sırada yaşananlara dikkat çekti.

Karataş, "Kozinoğlu'nun hastaneye götürüldüğü dakikalarda yolda bir zaman kaybı söz konusu. Bunun bilerek mi yapıldığı ya da ambulans içerisinde herhangi bir müdahale olup olmadığı soru işaretlerini beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

Dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da tutuklu isimler arasında olduğunu belirten Karataş, Doğan'ın Kozinoğlu'nun cezaevindeki sürecinde görev yaptığını ve ihmallerle ilgili soruşturmada yer aldığını aktardı. Geçtiğimiz gün tutuklanan Osman Arslan'ın ise dönemin Cihan Haber Ajansı'nda görev yaptığını söyleyen Karataş, Arslan'ın Kozinoğlu'nun adliye geliş ve gidiş görüntülerini çekmesi nedeniyle dosyaya dahil edildiğini belirtti.

Karataş ayrıca, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde nöbet görevinde olan bir jandarma personelinin de tutuklu olduğunu ifade etti. Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in de tutuklu isimler arasında bulunduğunu aktaran Karataş, İşgören'in soruşturmada ihmallerin sorumluları arasında gösterildiğini söyledi.

Kozinoğlu'nun MİT adına Bosna, Azerbaycan ve farklı bölgelerde önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Karataş, soruşturmanın temelinde ölümün organize bir eylem sonucu gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu belirtti.

Karataş, "Ortada organize bir kötülük ve çalışma sonucu öldürüldüğüne dair bir şüphe var. Soruşturma da bu şüphe üzerinden derinleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in olayda FETÖ izi bulunduğuna yönelik açıklamasını hatırlatan Karataş, soruşturmanın önemli başlıklarından birinin de Kozinoğlu'nun FETÖ ile hangi noktada karşı karşıya geldiği olduğunu söyledi.

Karataş, "Asıl merak edilen soru şu: Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'nün hangi noktasına dokundu ve neden hedef haline geldi?" ifadelerini kullandı.

Soruşturmada 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki bağlantıların da araştırıldığını belirten Karataş, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiğini ve örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Eski cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiğini ve aynı suçlamayla tutuklandığını ifade etti.

Karataş, Enver Altaylı'nın FETÖ bağlantısının da soruşturma kapsamında araştırıldığını belirterek, Altaylı'nın o dönemde FETÖ'ye bir mektup yazdığı iddiasını gündeme getirdi.

Söz konusu mektupta Kozinoğlu'nun FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasına ilişkin hazırladığı rapor nedeniyle duyulan rahatsızlığın dile getirildiğinin öne sürüldüğünü aktaran Karataş, özellikle Özbekistan'daki FETÖ okullarıyla ilgili raporun dikkat çektiğini söyledi.