Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde FETÖ izi ve Kurtlar Vadisi ayrıntısı
Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar ve dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Dosyadaki FETÖ bağlantıları ve Kurtlar Vadisi dizisine ilişkin bilirkişi incelemesi soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, soruşturmanın son durumunu ve dosyadaki dikkat çeken ayrıntıları canlı yayında anlattı.
2011 yılında gerçekleşen ölümün ardından dosyanın kapatıldığını ancak şüphelerin sona ermediğini belirten Karataş, soruşturmanın zaman içerisinde derinleştiğini söyledi. Karataş, "Dosya her ne kadar kapatılmış olsa da şüpheler hiçbir zaman kapanmadı. 15 yıl sonra yürütülen soruşturma derinleştikçe yeni isimler gün yüzüne çıkıyor ve yeni tutuklamalar geliyor" dedi.
KOZİNOĞLU DOSYASINDA KİMLER TUTUKLU?
Karataş, soruşturma kapsamında tutuklanan ve dosyada adı geçen isimlere ilişkin de bilgiler verdi. Dönemin acil tıp teknisyeni Özlem Uslu'nun, Kozinoğlu'nun cezaevindeki sağlık sürecinde görev yaptığını belirten Karataş, Uslu'nun ihmaller ve gecikmeler iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.
Dönemin gazetecisi ve adliye muhabiri Selahattin Günday'ın da tutuklu isimler arasında bulunduğunu ifade eden Karataş, Günday'ın Kozinoğlu'nun adliyeye geliş ve gidiş görüntülerini çeken kişi olduğunu söyledi. Yine o dönemin acil tıp teknisyeni Emre Atmaca'nın da tutuklu olduğunu belirten Karataş, Kozinoğlu'nun hastaneye götürüldüğü sırada yaşananlara dikkat çekti.
Karataş, "Kozinoğlu'nun hastaneye götürüldüğü dakikalarda yolda bir zaman kaybı söz konusu. Bunun bilerek mi yapıldığı ya da ambulans içerisinde herhangi bir müdahale olup olmadığı soru işaretlerini beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.
Dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da tutuklu isimler arasında olduğunu belirten Karataş, Doğan'ın Kozinoğlu'nun cezaevindeki sürecinde görev yaptığını ve ihmallerle ilgili soruşturmada yer aldığını aktardı. Geçtiğimiz gün tutuklanan Osman Arslan'ın ise dönemin Cihan Haber Ajansı'nda görev yaptığını söyleyen Karataş, Arslan'ın Kozinoğlu'nun adliye geliş ve gidiş görüntülerini çekmesi nedeniyle dosyaya dahil edildiğini belirtti.
Karataş ayrıca, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde nöbet görevinde olan bir jandarma personelinin de tutuklu olduğunu ifade etti. Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in de tutuklu isimler arasında bulunduğunu aktaran Karataş, İşgören'in soruşturmada ihmallerin sorumluları arasında gösterildiğini söyledi.
Kozinoğlu'nun MİT adına Bosna, Azerbaycan ve farklı bölgelerde önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Karataş, soruşturmanın temelinde ölümün organize bir eylem sonucu gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu belirtti.
Karataş, "Ortada organize bir kötülük ve çalışma sonucu öldürüldüğüne dair bir şüphe var. Soruşturma da bu şüphe üzerinden derinleştiriliyor" ifadelerini kullandı.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in olayda FETÖ izi bulunduğuna yönelik açıklamasını hatırlatan Karataş, soruşturmanın önemli başlıklarından birinin de Kozinoğlu'nun FETÖ ile hangi noktada karşı karşıya geldiği olduğunu söyledi.
Karataş, "Asıl merak edilen soru şu: Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'nün hangi noktasına dokundu ve neden hedef haline geldi?" ifadelerini kullandı.
Soruşturmada 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki bağlantıların da araştırıldığını belirten Karataş, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiğini ve örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.
Eski cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiğini ve aynı suçlamayla tutuklandığını ifade etti.
Karataş, Enver Altaylı'nın FETÖ bağlantısının da soruşturma kapsamında araştırıldığını belirterek, Altaylı'nın o dönemde FETÖ'ye bir mektup yazdığı iddiasını gündeme getirdi.
Söz konusu mektupta Kozinoğlu'nun FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasına ilişkin hazırladığı rapor nedeniyle duyulan rahatsızlığın dile getirildiğinin öne sürüldüğünü aktaran Karataş, özellikle Özbekistan'daki FETÖ okullarıyla ilgili raporun dikkat çektiğini söyledi.
CEZAEVİNDEKİ GARDİYAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Eski cezaevi gardiyanı Ferhat Veysi Gül'ün de soruşturma kapsamında mercek altına alındığını belirten Karataş, Gül'ün Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün cezaevinde görev yaptığını aktardı.
Karataş, Gül hakkında, "Acil butona basıldığında alarm sesini bastırmak için radyo açtığı iddiası var" dedi.
Gül'ün 15 Temmuz darbe girişiminden 18 gün sonra İstanbul'dan ayrılarak Fransa'ya gittiğini belirten Karataş, eski gardiyanın FETÖ bağlantısı kapsamında kırmızı bültenle arandığını ifade etti.
KURTLAR VADİSİ DİZİSİNE BİLİRKİŞİ ATANDI
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Karataş, soruşturma kapsamında diziye bilirkişi atandığını açıkladı.
Dizide Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak'ın menajeriyle görüştüğünü belirten Karataş, oyuncunun da Silivri'de ifade vereceğini söyledi.
Dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay'ın da set arkasında yaşananlara ilişkin önemli bilgiler verdiğini aktaran Karataş, Olcay'ın dizideki değişimden rahatsız olduğunu söylediğini ifade etti.
Karataş, Emin Olcay'ın anlatımlarından bazılarını şöyle aktardı:
"FETÖ soruşturması doğru bir karar. Türkiye'nin birtakım bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladılar ve senaryo giderek bozuldu."
Olcay'ın, Osman Sınav'ın ardından dizinin siyasi bir çizgiye yönelmeye başladığını ve farklı isimlerin senaristlerle görüştüğünü söylediğini belirten Karataş, oyuncunun set dönemine ilişkin çeşitli iddialarını da aktardı.
Karataş, Olcay'ın diziden ayrılmak istediğini ancak kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söylediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Diziden çıkmak istiyordum ama beni bırakmamak için sürekli sözler veriliyordu. Hiçbir zaman da sözlerini tutmadılar."
Olcay'ın dizinin ilerleyen döneminde yabancı istihbarat unsurlarının senaryoya dahil edilmesinden de rahatsızlık duyduğunu aktaran Karataş, oyuncunun anlatımına göre dizinin zamanla farklı bir yapıya büründüğünü söyledi.
"TESADÜF DEMEK İÇİN ÇOK FAZLA BENZERLİK VAR"
Karataş, soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu'daki bazı ayrıntıların da mercek altına alındığını belirtti.
Dizideki karakterin isminin "Kaşifoğlu" olması, gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü, dizideki ölüm sahnesi ve cezaevi detayının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Karataş, bu benzerliklerin soruşturma açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.
Karataş, "Ölen kişinin Kaşif Kozinoğlu olması, dizideki karakterin adının Kaşifoğlu olması, ölüm sahnesi ve mekanın cezaevi olması... Bunların hiçbirinin sıradan bir tesadüf olmadığını düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.
Bu ayrıntıların bilirkişi incelemesiyle araştırılacağını belirten Karataş, soruşturmanın yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda derinleştirildiğini aktardı.