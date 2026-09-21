Fenerbahçe 'nin Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyeti ile Trabzonspor 'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmesi ise şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirdi. İlk 6 haftadaki sonuçları, kadro güçlerini ve sezon içindeki muhtemel performans dalgalanmalarını değerlendiren yapay zeka, sezon sonu tahminini açıkladı.

Trendyol Süper Lig 'de 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftası tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler averajla liderlik koltuğuna otururken Galatasaray , Beşiktaş , Kocaelispor ve Alanyaspor zirve takibini sürdürdü.

ŞAMPİYON GALATASARAY

Yapay zekanın değerlendirmesine göre Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşma ihtimali en yüksek takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilgi önemli bir kırılma olarak değerlendirilse de geniş kadrosu, şampiyonluk tecrübesi ve uzun lig maratonunu yönetebilme kabiliyeti Galatasaray'ı favori konumunda tuttu.

Fenerbahçe ise şampiyonluğun en güçlü ikinci adayı olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilerin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet, takımın hücum kapasitesini ortaya koyan önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.