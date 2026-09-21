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Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! İşte ilk 5 sıralaması ve küme düşecek takımlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! İşte ilk 5 sıralaması ve küme düşecek takımlar

Süper Lig’de ilk 6 haftanın tamamlanmasının ardından yapay zekadan dikkat çeken bir sezon sonu tahmini geldi. Takımların mevcut performansı, kadro kalitesi ve kulübe derinliği üzerinden yapılan değerlendirmede şampiyonluk favorisi, ilk 5’e girecek ekipler ve küme düşme tehlikesi yaşayan takımlar sıralandı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftası tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler averajla liderlik koltuğuna otururken Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor ve Alanyaspor zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyeti ile Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmesi ise şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirdi. İlk 6 haftadaki sonuçları, kadro güçlerini ve sezon içindeki muhtemel performans dalgalanmalarını değerlendiren yapay zeka, sezon sonu tahminini açıkladı.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! İşte ilk 5 sıralaması ve küme düşecek takımlar - 1

ŞAMPİYON GALATASARAY

Yapay zekanın değerlendirmesine göre Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşma ihtimali en yüksek takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilgi önemli bir kırılma olarak değerlendirilse de geniş kadrosu, şampiyonluk tecrübesi ve uzun lig maratonunu yönetebilme kabiliyeti Galatasaray'ı favori konumunda tuttu.

Fenerbahçe ise şampiyonluğun en güçlü ikinci adayı olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilerin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet, takımın hücum kapasitesini ortaya koyan önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! İşte ilk 5 sıralaması ve küme düşecek takımlar - 2

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Yapay zekanın sezonun ilk 6 haftasındaki verilere göre yaptığı şampiyonluk tahmini şöyle:

Galatasaray: % 36

Fenerbahçe: % 31

Trabzonspor: % 16

Beşiktaş: % 12

Diğer takımlar: % 5

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! İşte ilk 5 sıralaması ve küme düşecek takımlar - 3

SEZONUN SÜRPRİZİ AMED SPORTİF

İlk 6 haftayı lider tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, yapay zekanın sezon sonu tahmininde beşinci sırada yer aldı.

Diyarbakır temsilcisinin sezona yaptığı güçlü başlangıcın ardından Avrupa kupalarına katılma yarışında kalabileceği belirtildi. Ancak kadro derinliği ve uzun sezon maratonu nedeniyle şampiyonluk yarışını son haftalara kadar taşımasının zor olabileceği değerlendirildi.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! İşte ilk 5 sıralaması ve küme düşecek takımlar - 4

YAPAY ZEKAYA GÖRE KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Yapay zekanın mevcut puan durumu, savunma performansı ve ilk 6 haftadaki sonuçlar üzerinden yaptığı değerlendirmede üç takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Sezon sonunda ligden düşeceği tahmin edilen takımlar şöyle sıralandı:

16. Göztepe

17. Samsunspor

18. Eyüpspor

Eyüpspor'un altı karşılaşmada beş mağlubiyet alması ve eksi 14 averaja gerilemesi, küme düşme tahminindeki en önemli gösterge oldu. İlk 6 haftada galibiyet elde edemeyen Göztepe ile dört puanda kalan Samsunspor da riskli bölgede gösterildi.

#Galatasaray #Süper Lig #Fenerbahçe #Beşiktaş #Trabzonspor
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