İstanbulspor’da büyük korku! 19 yaşındaki Elvin Mendy dönüş yolunda fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
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Manisa Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup eden İstanbulspor’da dönüş yolunda büyük korku yaşandı. Kafile otobüsünde fenalaşan 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Elvin Mendy, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mendy’nin yoğun bakımda anjiyoya alındığı öğrenildi.
1'inci Lig'in 8'inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol'un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı.
Kafile otobüsünde İstanbul'a dönerken Manisa Kırkağaç yakınlarında rahatsızlanan Mendy kalp krizi şüphesiyle önce Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mendy'nin Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda anjiyoya alındığı öğrenildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy'nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.