İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında adeta gol düellosu yaşandı. Sahasında Sunderland'ı konuk eden Manchester City, toplam 8 golün atıldığı nefes kesen mücadeleden 5-3'lük galibiyetle ayrılarak ligde 5'te 5 yaptı ve kusursuz gidişatını sürdürdü.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Sunderland ile karşılaştı. İlk yarısını 3-2 önde tamamladığı mücadeleden 5-3'lük galibiyetle ayrılan Manchester ekibi, ligde 5'te 5 yaptı.

Ev sahibi takımın gollerini 9. dakikada Enzo Fernandez, 29. dakikada Rayan Cherki, 43. ve 57. dakikalarda Antoine Semenyo ve 81. dakikada Erling Haaland kaydetti. Konuk ekip Sunderland'ın gollerini ise 12, 33 ve 59. dakikalarda fileleri havalandıran Brian Brobbey attı.

Bu sonuçla Manchester City, ligdeki 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. Sunderland ise 3. yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.