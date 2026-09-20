Bursaspor , deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Batman Petrolspor karşılaşmasını Kelechi Iheanacho'nun attığı iki golle 2-1 kazanırken, Nijeryalı yıldız 8 maçta 11 gole ulaştı.

Bursaspor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Mücadelede geriye düşen yeşil-beyazlı ekibe 3 puanı, Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho kaydettiği iki golle getirdi.

BATMAN'I DA BOŞ GEÇMEDİ

GOLSÜZ MAÇI YOK

Bu sonuçla Iheanacho, 1'inci Lig'de gol krallığı yarışındaki liderliğini sürdürürken sezona damga vuran performansını da devam ettirdi. Bursaspor'un ligde çıktığı 8 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev yapan 29 yaşındaki santrfor, hiçbir maçta gol atamadan sahadan ayrılmadı.

Iheanacho bu süreçte 11 golün yanı sıra 2 asist yaparak takımının hücumdaki en önemli ismi oldu.