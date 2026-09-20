Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci bölümünde iki takım da tehlikeli pozisyonlar üretmesine rağmen skor değişmedi.

Erzurumspor FK, Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.

Bu sonuçla Erzurumspor 7 puana yükselerek ligde 14. sıraya çıkarken, Samsunspor 4 puanda kalarak milli ara öncesi düşme hattında kaldı.