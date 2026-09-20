Erzurumspor FK evinde hata yapmadı! İlk yarıda bulduğu golle Samsunspor’u 1-0 yenerek kritik 3 puanın sahibi oldu
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında ağırladığı Samsunspor’u 1-0 mağlup etti. İlk yarıda bulduğu golün üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyan mavi-beyazlı ekip, hanesine kritik 3 puan yazdırırken konuk takım yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci bölümünde iki takım da tehlikeli pozisyonlar üretmesine rağmen skor değişmedi.
Erzurumspor FK, Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.
Bu sonuçla Erzurumspor 7 puana yükselerek ligde 14. sıraya çıkarken, Samsunspor 4 puanda kalarak milli ara öncesi düşme hattında kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
52. dakikada konuk ekibin oyuncusu Samed Onur orta alandan ceza yayına kadar topla birlikte ilerledi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan kaleye doğru şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun içeri gönderdiği topa yerden vuran Eren Tozlu, kaleci Okan Kocuk'un engeline takıldı.
69. dakikada Sekongo'nun pasında topla buluşan Mendes'in sağ kanattan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna uzanarak topu kurtardı.
79. dakikada ev sahibi ekipte hızlı atakla çıkan Kerk, sol kanattan topu merkeze taşıdı. Yerden pasla topla buluşan Diabate'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.
Erzurumspor FK, ilk yarıda bulduğu golle Samsunspor'u 1-0 yendi.