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Tottenham Premier League'de ilk gollerini attı ancak Aston Villa karşısındaki geri dönüşü galibiyet için yeterli olmadı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tottenham Premier League'de ilk gollerini attı ancak Aston Villa karşısındaki geri dönüşü galibiyet için yeterli olmadı

İngiltere Premier League'in 5. haftasında Tottenham, sahasında Aston Villa'yı ağırladı. İlk dört lig maçında gol sevinci yaşayamayan Londra ekibi, karşılaşmanın son bölümünde iki kez ağları havalandırmasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Aston Villa ise sezonun ilk Premier League galibiyetini aldı.

Premier League'e istediği başlangıcı yapamayan Tottenham, Aston Villa karşısında maça baskılı başladı. Ev sahibi ekip ilk bölümde pozisyonlar üretirken Villa kalecisi Zion Suzuki kritik kurtarışlarla takımını oyunda tuttu.

Konuk ekip ise ilk yarının uzatma dakikalarında öne geçti. Boubacar Kamara'nın pasında Johan Manzambi, 45+4. dakikada topu ağlara göndererek Aston Villa'yı soyunma odasına üstün taşıdı.

Tottenham Premier League'de ilk gollerini attı ancak Aston Villa karşısındaki geri dönüşü galibiyet için yeterli olmadı - 1

KUDUS'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Tottenham ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı. Mohammed Kudus'un 60. dakikada kaydettiği gol, pozisyonun başlangıcındaki ofsayt nedeniyle VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı.

Aston Villa bu kararın ardından Tottenham savunmasındaki boşlukları değerlendirdi.

Tottenham Premier League'de ilk gollerini attı ancak Aston Villa karşısındaki geri dönüşü galibiyet için yeterli olmadı - 2

ASTON VILLA FARKI 3'E ÇIKARDI

Konuk ekipte Nicolas Jackson, 67. dakikada farkı ikiye çıkardı. Aston Villa'nın üçüncü golü ise maçın son bölümünde Emiliano Buendia'dan geldi. Arjantinli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla Villa skoru 3-0'a taşıdı.

Tottenham Premier League'de ilk gollerini attı ancak Aston Villa karşısındaki geri dönüşü galibiyet için yeterli olmadı - 3

TOTTENHAM'IN GOL HASRETİ SONA ERDİ

Premier League'deki ilk dört maçında gol atamayan Tottenham'ın hasreti 87. dakikada sona erdi. Conor Gallagher yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımının ligdeki ilk golünü kaydetti.

Tottenham, 90+7. dakikada Jan Paul van Hecke'nin kafa golüyle farkı bire indirdi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca Aston Villa mücadeleyi 3-2 kazanarak üç puanı aldı.

Tottenham Premier League'de ilk gollerini attı ancak Aston Villa karşısındaki geri dönüşü galibiyet için yeterli olmadı - 4

ASTON VILLA'NIN İLK GALİBİYETİ

Bu sonuçla Aston Villa, 2026-2027 Premier League sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Tottenham ise ilk beş haftanın ardından galibiyetle tanışamadı ve iki puanda kaldı. Londra temsilcisinin kötü başlangıcı Aston Villa karşısında da devam etti.

#Premier League #Tottenham
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