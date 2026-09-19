ASTON VILLA'NIN İLK GALİBİYETİ

Bu sonuçla Aston Villa, 2026-2027 Premier League sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Tottenham ise ilk beş haftanın ardından galibiyetle tanışamadı ve iki puanda kaldı. Londra temsilcisinin kötü başlangıcı Aston Villa karşısında da devam etti.