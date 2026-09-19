Tottenham Premier League'de ilk gollerini attı ancak Aston Villa karşısındaki geri dönüşü galibiyet için yeterli olmadı
İngiltere Premier League'in 5. haftasında Tottenham, sahasında Aston Villa'yı ağırladı. İlk dört lig maçında gol sevinci yaşayamayan Londra ekibi, karşılaşmanın son bölümünde iki kez ağları havalandırmasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Aston Villa ise sezonun ilk Premier League galibiyetini aldı.
Premier League'e istediği başlangıcı yapamayan Tottenham, Aston Villa karşısında maça baskılı başladı. Ev sahibi ekip ilk bölümde pozisyonlar üretirken Villa kalecisi Zion Suzuki kritik kurtarışlarla takımını oyunda tuttu.
Konuk ekip ise ilk yarının uzatma dakikalarında öne geçti. Boubacar Kamara'nın pasında Johan Manzambi, 45+4. dakikada topu ağlara göndererek Aston Villa'yı soyunma odasına üstün taşıdı.
KUDUS'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Tottenham ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı. Mohammed Kudus'un 60. dakikada kaydettiği gol, pozisyonun başlangıcındaki ofsayt nedeniyle VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı.
Aston Villa bu kararın ardından Tottenham savunmasındaki boşlukları değerlendirdi.
ASTON VILLA FARKI 3'E ÇIKARDI
Konuk ekipte Nicolas Jackson, 67. dakikada farkı ikiye çıkardı. Aston Villa'nın üçüncü golü ise maçın son bölümünde Emiliano Buendia'dan geldi. Arjantinli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla Villa skoru 3-0'a taşıdı.