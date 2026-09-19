Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa finalinde Olympiakos'u 93-89 yenen Real Madrid, şampiyon oldu.



Maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk çeyreğini 24-15 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 47-43 üstünlükle gitti.



İki takımın da etkili hücum ettiği üçüncü periyot, İspanya ekibinin 75-72 üstünlüğüyle tamamlandı. Olympiakos, son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da mücadeleyi 93-89 kazanan Real Madrid, tarihte ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi Süper Kupa'yı müzesine götürdü.