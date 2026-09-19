Real Madrid, Olympiakos'u yenerek Avrupa Ligi Süper Kupa'nın ilk şampiyonu oldu
Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya geldi. İlk çeyrekten itibaren üstünlüğü ele alan İspanyol ekibi, son bölümde Olympiakos'un geri dönüş çabasına izin vermedi. Mücadeleyi 93-89 kazanan Real Madrid, tarihte ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi Süper Kupa'nın ilk şampiyonu oldu.
Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa finalinde Olympiakos'u 93-89 yenen Real Madrid, şampiyon oldu.
Maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk çeyreğini 24-15 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 47-43 üstünlükle gitti.
İki takımın da etkili hücum ettiği üçüncü periyot, İspanya ekibinin 75-72 üstünlüğüyle tamamlandı. Olympiakos, son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da mücadeleyi 93-89 kazanan Real Madrid, tarihte ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
İşte her iki takımdaki sayı dağılımları...
Olympiakos: Miller-McIntyre 3, Dorsey 7, Ward 10, Hall 13, Vezenkov 22, Ndiaye 4, Jones, Fournier 14, Montero 12, Joseph 2, Papanikolaou 2
Real Madrid: Campazzo 7, Maledon 10, Deck 8, Jantunen 11, Tavares 6, Luwawu-Cabarrot 12, Pradilla 11, Abalde 5, Okeke 2, Llull 3, Feliz 11, Jones 7