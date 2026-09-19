"HAK EDİLMİŞ GALİBİYET"



Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK maçının ardından "Hak edilmiş çok önemli bir galibiyet oldu. İlk yarı iki takım da çekimser başladı. Devre arası oyuncularımdan cesaretli, önde ve daha özgüvenli oynamalarını istedim" dedi.