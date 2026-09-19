Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yı devirdi: Berkan Kutlu ve Agyei'nin golleriyle 2-0'lık galibiyet geldi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede yeşil-siyahlılar, ikinci yarıda Berkan Kutlu ve Daniel Agyei'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
İki takımın da pozisyonlar bulduğu mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Kocaelispor, ikinci yarıda ise hücumdaki etkinliğini artırarak sonuca gitti.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kocaelispor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmiş oldu.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
12'nci dakikada Gaziantep FK'da ceza sahasının sağından son çizgiye inen Sorescu'nun ortasında arka direkte Kozlowski'nin gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
15'inci dakikada Kocaelispor'da ceza sahasının sağ çaprazından Berkan Kutlu'nun sert şutunda kaleci Tobiasz topu kontrol etti.
41'inci dakikada Gaziantep FK'da kullanılan serbest vuruşta ön direkte Maxim, kafayla topu kale alanına gönderdi. Kale önünde Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
56'ncı dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Tobiasz'ın kontrol etmek istediği top elinden kaçtı ve ağlarla buluştu: 1-0.
58'inci dakikada Gaziantep FK'da soldan ceza sahasına giren Kozlowski'nin ortasında arka direkte Sorescu'nun şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayağıyla topu uzaklaştırdı.
67'nci dakikada Kocaelispor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı dışında Gonçalo Sousa'nın önünde kaldı. Sousa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
76'ncı dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Berkan Kutlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Agyei, iki savunma oyuncusunun arasından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
Karşılaşma Kocaelispor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
"HAK EDİLMİŞ GALİBİYET"
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK maçının ardından "Hak edilmiş çok önemli bir galibiyet oldu. İlk yarı iki takım da çekimser başladı. Devre arası oyuncularımdan cesaretli, önde ve daha özgüvenli oynamalarını istedim" dedi.