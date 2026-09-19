Fenerbahçe Tarfin'den Abu Dabi'de galibiyet: Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup eden sarı-lacivertliler Süper Kupa üçüncüsü

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'daki 3.'lük karşılaşmasını galibiyetle tamamladı. Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Dubai Basketbol ile üçüncülük maçında karşılaşan sarı-lacivertliler, parkeden 85-77'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Tarfin böylece ibu sezon ilk defa düzenlenen organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.