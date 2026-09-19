Fenerbahçe Tarfin'den Abu Dabi'de galibiyet: Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup eden sarı-lacivertliler Süper Kupa üçüncüsü
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'daki 3.'lük karşılaşmasını galibiyetle tamamladı. Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Dubai Basketbol ile üçüncülük maçında karşılaşan sarı-lacivertliler, parkeden 85-77'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Tarfin böylece ibu sezon ilk defa düzenlenen organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
EuroLeague Süper Kupa'da üçüncülük mücadelesine çıkan Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol ile karşı karşıya geldi.
Abu Dabi'deki Etihad Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, Dubai temsilcisini 85-77 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'yı üçüncü sırada tamamladı.
YARI FİNALDE OLYMPIAKOS'A KAYBETMİŞTİ
Bu yıl ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da Fenerbahçe Tarfin, yarı finalde Olympiakos ile karşılaşmıştı.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Yunanistan temsilcisi 92-90 kazanırken sarı-lacivertliler final şansını kaybetmiş ve üçüncülük maçında Dubai Basketbol'un rakibi olmuştu.