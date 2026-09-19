Alanyaspor Çorum'da 2-1 kazandı! Arda Usluoğlu sahnede
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Arca Çorum FK'yi 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Makouta ve Ramirez'in karşılıklı gollerinin ardından oyuna sonradan giren Arda Usluoğlu, 78. dakikada takımına galibiyeti getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk olduğu Arca Çorum FK'yi 2-1 yendi.
Çorum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla ayrıldı ve puanını 11'e yüksellti. Çorum FK ise 7 puanda kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
67. dakikada konuk ekip öne geçti. Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası üzerinden Makouta'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
Ev sahibi ekip, 76. dakikada eşitliği sağladı. Korner atışından gelen ortada kale sahasında Ramirez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
Konuk ekip, karşılaşmanın 78. dakikasında tekrar öne geçti. Arda Usluoğlu, maça girdikten 2 dakika sonra, Duarte'nin sol kanattan gönderdiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2
Karşılşmada son düdüğün çalmasıyla Corendon Alanyaspor, maçı 2-1 kazandı.
"ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"
Çorum FK'nin son 2 maçta 8 gol atan formda bir takım olduğunu belirten Pereira, "Bugün de iyi futbol oynamaya devam ettiler. Zaten hocalarını da tebrik ettim. İzlemesi gerçekten keyifli bir takım ama biz bu takıma karşı hazırdık ve bazı anlarda onları durdurabildik. Kendi oyunumuzu oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diye konuştu.
Maça iyi hazırlandıklarını dile getiren Pereira, "İyi oynadığımız bir maçtı. Çorum'un önde çok oyuncuyla konumlandığını iyi biliyorduk. İyi kanat oyuncuları var. Onu da biliyorduk. Sol stoperleri Smolcic hatlar arasında çok iyi paslar atabiliyor. İyi topla oynuyor diye biliyorduk. Bu yüzden oyunculardan bazı isteklerim oldu ve beni çok iyi anladılar ve sahada da uyguladılar. Sıkıntı çektiğimiz anlar oldu mu, evet oldu. Çünkü Çorum iyi oynayan bir takım ama genel olarak baktığımızda bence bizim daha fazla pozisyonumuz var. Daha fazla gol beklentimiz var ve önemli bir üç puan aldık diyebilirim." şeklinde konuştu.
"KAYBEDEN TÜRKİYE OLDU"
Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak hakem yönetimini eleştirdi. Balçık, pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacaklarını belirterek, "Türkiye burada bence futbolu gördü. Çok üzücü bir futbol seyrettiniz. Sonuca bakmak gerekirse çok yazık oldu. Bence bize değil Türkiye'ye yazık oldu. Bu da Çorum ya da Alanya değil. Bence Türkiye 0, hakem 1. TFF'nin bunu görmesi lazım artık. Yazık oldu futbola. Biz kaybetmedik. Kaybeden Türkiye oldu" diye konuştu.