"ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

Çorum FK'nin son 2 maçta 8 gol atan formda bir takım olduğunu belirten Pereira, "Bugün de iyi futbol oynamaya devam ettiler. Zaten hocalarını da tebrik ettim. İzlemesi gerçekten keyifli bir takım ama biz bu takıma karşı hazırdık ve bazı anlarda onları durdurabildik. Kendi oyunumuzu oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diye konuştu.



Maça iyi hazırlandıklarını dile getiren Pereira, "İyi oynadığımız bir maçtı. Çorum'un önde çok oyuncuyla konumlandığını iyi biliyorduk. İyi kanat oyuncuları var. Onu da biliyorduk. Sol stoperleri Smolcic hatlar arasında çok iyi paslar atabiliyor. İyi topla oynuyor diye biliyorduk. Bu yüzden oyunculardan bazı isteklerim oldu ve beni çok iyi anladılar ve sahada da uyguladılar. Sıkıntı çektiğimiz anlar oldu mu, evet oldu. Çünkü Çorum iyi oynayan bir takım ama genel olarak baktığımızda bence bizim daha fazla pozisyonumuz var. Daha fazla gol beklentimiz var ve önemli bir üç puan aldık diyebilirim." şeklinde konuştu.