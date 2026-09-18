Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı kardeşlik maçında buluşuyor
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilen Konya, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve mazlum Filistin halkının sesi olmak amacıyla dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde 30 Eylül'de düzenlenecek "Filistin Günü" kapsamında, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor ile Filistin Millî Futbol Takımı, "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla tarihi bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
Konya'nın İİT Gençlik Başkenti olarak güçlü bir duruş sergilediğini ve şehirden bu yönde büyük bir talep geldiğini vurgulayan ICYF Başkanı Taha Ayhan, şunları söyledi:
"Konya, Türkiye'mizin her şehri gibi fakat kendi hassasiyetlerini daha da ortaya koyan, Filistin'e, Gazze'ye ve dünyadaki tüm mazlumlara kucak açan bir şehir olması hasebiyle şehirden de talep vardı. 'Madem biz İİT Gençlik Başkentiyiz, o zaman biz bu gençlik başkenti duruşumuzu çok sağlam bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor.' diye şehirden, gençlerimizden, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz olmak üzere şehrin önde gelenlerinden talep vardı. Şehrin kendi iç dinamiklerinin oluşturduğu talebi biz uluslararasılaştıracak bir etkinlik olarak 30 Eylül'ü tasarladık."
Geçen yıl şehir ölçeğinde gerçekleştirilen programın bu yıl uluslararası boyuta taşındığını ve Konya'nın dünyaya yardım eli uzatan sivil toplum gücüne dikkat çeken ICYF Başkanı Taha Ayhan, şöyle devam etti:
"Türkiye olarak biz Gazze'nin ve Filistin'in savunucusuyuz. Mağdurların ve mazlumların savunucusuyuz. Bu noktada Konya'nın ev sahipliğinde biz Türkiye olarak da duruşumuzu ortaya koyacağız. ICYF olarak Gazze ve Filistin bizim 1 numaralı gündemimiz. Mazlumların sesi olmak 1 numaralı gündemimiz. İşte biz de bu 30 Eylül'deki etkinliklerin tamamıyla bunu gençler nezdinde dünyaya duyurmuş olacağız."
GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN HESABI MASAYA YATIRILACAK
Etkinlik kapsamında yalnızca sahalarda değil, fikir dünyasında da Filistin davasının ele alınacağını belirten ICYF Başkanı Taha Ayhan, ilk oturumda Gazze Mahkemesi ve sahadaki son durumun değerlendirileceğini ifade etti.
Ayhan, ikinci oturumda ise dünyadan düşünürlerin, özellikle genç yaştaki düşünür ve aktivistlerin katılacağı barış forumunda Gazze ve Filistin konusunda insanlığın bulunduğu noktanın, yapılanların ve bundan sonra atılması gereken adımların ele alınacağını belirterek, "Gazze'nin hesabını soykırımcılardan nasıl soracağız? Bundan sonra ne yapılması lazım ki bir daha böyle bir soykırımı insanlık olarak yaşamayalım? Bunu tartışacağız." ifadelerini kullandı.
"EVİMİZ SİZİN EVİNİZDİR" DİYECEKLER: EFSANELER TRİBÜNDE, MAÇ CANLI YAYINDA
30 Eylül'deki dev buluşmanın yeşil sahadaki dayanışma ayağına tüm futbolseverleri davet eden ICYF Başkanı Taha Ayhan, "Geçmiş dönemdeki millî yıldızlarımız, efsanelerimiz de bizimle beraber olacak. Kulüp başkanlarımızın bizimle beraber olacağını düşünüyoruz." dedi.
Karşılaşmanın uluslararası platformlarda geniş yankı uyandıracağını belirten Ayhan, şu ifadeleri kullandı:
"Konya'da çok canlı bir futbol atmosferi var. Bu haftaki galibiyetten dolayı Anadolu Kartalları'nı tebrik ediyorum ama bir yandan da bu canlı futbol atmosferinin bir barış ve dayanışma mesajıyla da tüm dünyaya ulaşması için bize ev sahipliği yaptıkları için ayrıca müteşekkirim. Etkinliklerimizin tamamı Anadolu Ajansımız ve TRT'miz başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kanallardan yayınlanacak. Dolayısıyla hem Türkiye'nin, Türk milletinin Filistin'le dayanışmasını hem de Filistin milletinin haklı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesini dünyaya duyurmaya devam edecekler."
Ayhan, organizasyonun Filistin'e yönelik dayanışma mesajının küresel ölçekte duyurulmasına katkı sağlayacağını belirtti.