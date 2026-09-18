Konya'nın İİT Gençlik Başkenti olarak güçlü bir duruş sergilediğini ve şehirden bu yönde büyük bir talep geldiğini vurgulayan ICYF Başkanı Taha Ayhan, şunları söyledi:

"Konya, Türkiye'mizin her şehri gibi fakat kendi hassasiyetlerini daha da ortaya koyan, Filistin'e, Gazze'ye ve dünyadaki tüm mazlumlara kucak açan bir şehir olması hasebiyle şehirden de talep vardı. 'Madem biz İİT Gençlik Başkentiyiz, o zaman biz bu gençlik başkenti duruşumuzu çok sağlam bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor.' diye şehirden, gençlerimizden, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz olmak üzere şehrin önde gelenlerinden talep vardı. Şehrin kendi iç dinamiklerinin oluşturduğu talebi biz uluslararasılaştıracak bir etkinlik olarak 30 Eylül'ü tasarladık."

Geçen yıl şehir ölçeğinde gerçekleştirilen programın bu yıl uluslararası boyuta taşındığını ve Konya'nın dünyaya yardım eli uzatan sivil toplum gücüne dikkat çeken ICYF Başkanı Taha Ayhan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak biz Gazze'nin ve Filistin'in savunucusuyuz. Mağdurların ve mazlumların savunucusuyuz. Bu noktada Konya'nın ev sahipliğinde biz Türkiye olarak da duruşumuzu ortaya koyacağız. ICYF olarak Gazze ve Filistin bizim 1 numaralı gündemimiz. Mazlumların sesi olmak 1 numaralı gündemimiz. İşte biz de bu 30 Eylül'deki etkinliklerin tamamıyla bunu gençler nezdinde dünyaya duyurmuş olacağız."