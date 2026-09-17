Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Bu hafta görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.