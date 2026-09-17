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Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadelede Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Bu hafta görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Batuhan Kolak (AA)Batuhan Kolak (AA)

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

  • 20.00 Kasımpaşa - Konyaspor: Davut Dakul Çelik

CUMARTESİ

  • 17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
  • 17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
  • 20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
  • 20.00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

PAZAR

  • 17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • 17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam
  • 20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: Ali Şansalan
  • 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

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