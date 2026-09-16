Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Sinopspor - Kayadibispor maçı
Giriş Tarihi:
Sponsorluğunu Turkuvaz Medya'nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu 1. eleme turu heyecanı, Sinopspor - Kayadibispor arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Sinop Şehir Stadyumu'nda saat 14.00’de oynanacak mücadele A Spor’dan canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birinci eleme turu maçında Sinopspor, sahasında Arıt Kayadibispor'u konuk ediyor. Karşılaşmada düdük, hakem Muhammet Kürşat Şenyüz'de. Mücadelede ilk düdük saat 14.00'da çalacak. Karşılaşmanın canlı takibi ahaber.com.tr'den yapılabilecek.
MAÇTA İLK 11'LER
SİNOPSPOR: Nazım Özgür Alaca, Miraç Doğukan Akbulut, Ferhat Sarı, Bahtiyar Yılmaz, Yasin Öztürk, Eren Kıyağ, Yasin Arslan, Mehmet Ali Kesgin, Ahmet Taşdemir, Kerem Şumnu, Mehmet Batuhan Telsiz
KAYADİBİSPOR: Amaç Ulaş Bayram, Ömer Faruk Gürçoğlu, Olcan Gökdemir, Tolga Tuna Kara, Umut Okol, Mert Danışmaz, Berkay Çetin, Anıl Köktürk, Hüseyin Yeşilsu, Alperen Yoldaş, Mustafa Ayık