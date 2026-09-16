Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu Bucaspor 1928-Gaziemirspor mücadelesi

Sponsorluğunu Turkuvaz Medya'nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu 1. eleme turu heyecanı, Bucaspor 1928 ile Gaziemirspor arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Yeni Buca Stadı’nda saat 17.00’de oynanan mücadele A Spor’dan canlı yayınlanıyor.