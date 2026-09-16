Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu Bucaspor 1928-Gaziemirspor mücadelesi
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Sponsorluğunu Turkuvaz Medya'nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu 1. eleme turu heyecanı, Bucaspor 1928 ile Gaziemirspor arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Yeni Buca Stadı’nda saat 17.00’de oynanan mücadele A Spor’dan canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun heyecanı hız kesmeden sürüyor. Birinci eleme turu maçında Bucaspor 1928, sahasında Gaziemirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada düdük, hakem Yalçın Taşkınfurat'da. Karşılaşmanın canlı takibi ahaber.com.tr'den yapılabilecek.
MAÇTA İLK 11'LER
Bucaspor 1928: Emre Aktaş, Muzaffer Buğra Hotur, Hasancan Yıldız, Egehan Çakırca, Naili Çağlayan Bakar, Aybars Gök, Enes Şıunak, Dorukhan Dülger, Kerem Aktürk, Rıdvan Alev, Burak Bozkuyu
Gaziemirspor: Egeberk Gabel, Onur Şirin, Mehmet Alperen Kızkapan, Enes Filiz, Anıl Doyuran, Kemal Güzel, Mustafa Çalışkan, Murat Erdemir, İsmail Uluhan Kaçaroğlu, Kadir Özteken, Metehan Mollaoğlu