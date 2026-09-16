Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na görkemli bir maçla veda etmeye hazırlanıyor. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), millî takım kariyerini noktaladığını duyuran 39 yaşındaki süper yıldızın, Benin ile oynanacak hazırlık maçında son kez sahaya çıkacağını açıkladı.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires'te oynanacak Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Lionel Messi'yi de davet etti.

AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek, "Millî takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, millî takımımızın simgesi ve kaptanımız Lionel Messi'yi hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, milli arada Burkina Faso, Benin ve Bolivya ile hazırlık maçları yapacak.