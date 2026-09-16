Lionel Messi Arjantin Milli Takımı’na veda ediyor: Son kez Benin maçında sahaya çıkacak
Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı Lionel Messi için veda zamanı yaklaşıyor. Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan 39 yaşındaki yıldız futbolcu, Arjantin’in 6 Ekim’de Benin ile oynayacağı hazırlık maçında son kez ülkesinin formasını giyecek. Arjantin Futbol Federasyonu, Dünya Kupası zaferi yaşayan kadronun tamamını bu özel karşılaşmaya davet ederken Messi için özel bir uğurlama organizasyonu hazırlıyor.
Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in gelecek ay Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak.
Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires'te oynanacak Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Messi'yi de davet etti.
EFSANE İÇİN ÖZEL VEDA
AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek, "Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Messi'yi, hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, milli arada Burkina Faso, Benin ve Bolivya ile hazırlık maçı yapacak.