Real Madrid'de Arda Güler'in performansı ve Jose Mourinho'nun tercihleri gündem olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun sahadaki etkisi sonrası teknik direktör Mourinho'nun yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir oyuncunun dokunulmaz olmadığını belirterek Arda Güler kararının arkasındaki nedeni anlattı.

Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Elche'yi 3-2 mağlup etti. Eflatun-beyazlıların ilk golünde önemli katkı sağlayan Arda Güler, yine sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top önce direğe, ardından kaleciye çarparak ağlarla buluştu. Bu golün ardından Kylian Mbappe ile ikinci golü bulan Real Madrid, Arda Güler'in oyundan çıkmasının ardından büyük bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

ARDA ÇIKINCA... 71 ve 83. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getiren Elche karşısında Real Madrid zor anlar yaşarken, Carlos Espi 90+1. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Performansıyla bir kez daha adından söz ettiren Arda Güler'in oyundan alınması bazı çevrelerde tepkiyle karşılandı. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya milli futbolcunun takım için önemi hatırlatılarak, "Arda Güler vazgeçilmez mi?" sorusu yöneltildi.

"KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL" Portekizli teknik adam soruya şu şekilde cevap verdi: "Hayır, vazgeçilmez değil; futbolda kimse vazgeçilmez değildir. Jude Bellingham ve Brahim Díaz'ı oyuna aldığım ilk iki değişikliği tam olarak oyundaki kontrolü kaybetmeye başladığımız için yaptım. Tam kontrolün elden gittiği andı. Vinícius Júnior savunma kurgusunda harika bir iş çıkardı, pozisyonunu hep çok iyi aldı; ama sonrasında yoruldu, tamamen tükendi. Bugün 10 numara diyebileceğimiz —gerçi onun için mevki tüm sahaydı— bir rolde oynayan Arda Güler'in de temposu ve enerjisi düşmeye başlamıştı."