Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürüyor: Altay ile Söke 1970 karşı karşıya
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Sponsorluğunu Turkuvaz Medya’nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu, Altay-Söke 1970 karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadele oynanıyor ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı hız kesmeden sürüyor.
Altay ile Söke 1970, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda 2. tur bileti için karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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