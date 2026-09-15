Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürüyor: Altay ile Söke 1970 karşı karşıya

Sponsorluğunu Turkuvaz Medya’nın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026-2027 sezonu, Altay-Söke 1970 karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadele oynanıyor ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.