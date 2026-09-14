Antalyaspor’da Osman Özköylü dönemi resmen başladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktörlük koltuğu tecrübeli çalıştırıcı Osman Özköylü’ye emanet edildi. Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni teknik direktörüyle anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Özköylü ise vakit kaybetmeden takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine başarı dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek bugün takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Özköylü için resmi imza töreninin yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi.