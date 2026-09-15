UEFA finalleri için ev sahipliği yapacak stadyum listesi netleşti: Maçlar nerede hangi statta oynanacak?
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UEFA, önümüzdeki iki senenin finallerine ev sahipliği yapacak stadyumları açıkladı. İşte UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapacak şehirle ve stadyumları...
UEFA, finallere ev sahipliği yapacak stadyumları açıkladı.
İşte UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapacak stadyumlar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- 2028 Allianz Arena, Münih (Erkekler)
- 2029 Camp Nou, Barcelona (Erkekler)
- 2028 Parc OL, Lyon (Kadınlar)
- 2029 Ulusal Stadyum, Cardiff (Kadınlar)
AVRUPA LİGİ
- 2028 Ulusal Arena, Bükreş
- 2029 Ulusal Stadyum, Belgrad
KONFERANS LİGİ
- 2028 Allianz Stadyumu, Torino
- 2029 Puskas Arena, Budapeşte
UEFA SÜPER KUPA
- 2027 Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
- 2028 Astana Arena, Astana