Trabzonspor, Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile temasa geçti
Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası hoca arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Bir dönem Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis için bordo mavililer görüşme gerçekleştirdi.
Teknik direktör arayışını sürdüren Trabzonspor, yeni bir isme yöneldi.
Bordo-mavililer Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile temasa geçti.
Şenol Güneş, Stefano Pioli ve Antonio Conte gibi isimlerle gündeme gelen Trabzonspor, şu anda Ludogorets'i çalıştıran ve ülkemizde Samsunspor'da da görev yapan Thomas Reis ile temasa geçti.
Bordo-mavililer, Alman teknik adam için Ludogorets ile de görüşme sağladı.
THOMAS REIS BULGARİSTAN'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR!
Süper Lig'de Samsunspor ile geçirdiği başarılı dönemin ardından 12 Temmuz 2026'da Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'in başına geçen teknik direktör Thomas Reis, yeni takımında sezona damga vuruyor. efbet Liga'da henüz mağlubiyet yüzü görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, ligde 2.56 puan ortalaması yakalayarak zirveye yerleşti.
Deneyimli hocanın bu sezon Bulgaristan liginde Ludogorets'in başında 9 maçta 7 galibiyet 2 de beraberliği bulunuyor.
KARİYER GEÇMİŞİ
İşte tecrübeli teknik adamın kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve yakaladığı puan ortalamaları...
- Ludogorets (Teknik Direktör): 12 Temmuz 2026 Göreve Başlama | Sözleşme Bitiş: 30 Haziran 2027 | 11 Maç | 2.18 MBPO
- Samsunspor (Teknik Direktör): 1 Temmuz 2024 - 14 Şubat 2026 | 72 Maç | 1.63 MBPO
- Schalke (Teknik Direktör): 27 Ekim 2022 - 27 Eylül 2023 | 31 Maç | 1.13 MBPO
- Bochum (Teknik Direktör): 6 Eylül 2019 - 12 Eylül 2022 | 112 Maç | 1.53 MBPO