Trabzonspor, Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile temasa geçti

Teknik direktör arayışını sürdüren Trabzonspor, yeni bir isme yöneldi.

Bordo-mavililer Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile temasa geçti.

Şenol Güneş, Stefano Pioli ve Antonio Conte gibi isimlerle gündeme gelen Trabzonspor, şu anda Ludogorets'i çalıştıran ve ülkemizde Samsunspor'da da görev yapan Thomas Reis ile temasa geçti.

Bordo-mavililer, Alman teknik adam için Ludogorets ile de görüşme sağladı.