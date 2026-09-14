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Sezonun son grand slam'i Amerika Açık'ta dünya 1 numarası Zverev zirvede yer aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sezonun son grand slam'i Amerika Açık'ta dünya 1 numarası Zverev zirvede yer aldı

ABD Açık'ta erkekler finalinde Ben Shelton'ı 3-1 mağlup eden Alexander Zverev, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı. 3 saat 33 dakikalık maçta Alman raket, 3-1'lik skorla New York'ta tarihi bir zafere imza attı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde ABD'li Ben Shelton'ı 3-1 mağlup eden Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.

New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya 1 numarası Alexander Zverev ile kariyerinde ilk kez bir grand slam finaline yükselen Ben Shelton (8) karşı karşıya geldi.

Sezonun son grand slam'i Amerika Açık'ta dünya 1 numarası Zverev zirvede yer aldı - 1

ZVEREV'DEN 2. GRAND SLAM

3 saat 33 dakika süren final mücadelesinde rakibini 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, kariyerinin ikinci grand slam zaferini kazandı.

Bu yıl Fransa Açık'ta ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden 29 yaşındaki Zverev, Wimbledon'da final, Avustralya Açık'ta da yarı final oynadı.

Alman sporcu, 2020'de de ABD Açık'ta final oynamış ancak Avusturyalı Dominic Thiem'e 3-2 yenilmişti.

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