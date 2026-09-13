3. GRAND SLAM

27 yaşındaki sporcu, 2022 Wimbledon şampiyonluğuyla birlikte kariyerinin üçüncü grand slam zaferine ulaştı.

Kazak sporcu, 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacak WTA sıralamasında dünya klasmanının yeni 1 numarası olacak.

Kupa töreninde konuşan Rybakina, Sabalenka'ya karşı oynamanın çok zor olduğunu belirterek, "Bu turnuvaya gelirken böyle bir şey beklemiyordum. Sakatlıkla uğraşıyordum ama her şey benim adıma yolunda gitti. Kortta tereddüt ediyordum ve tüm toplara yetişmeye çalıştım. Bunlar benim için harika anılar." ifadelerini kullandı.