Kazak yıldız New York'ta zafere ulaştı! Rybakina, Sabalenka'yı yenip Amerika Açık'ta şampiyon oldu
New York'ta oynanan Amerika Açık tek kadınlar finalinde Kazak Elena Rybakina, son iki yılın şampiyonu Aryna Sabalenka ile karşılaştı. 2 saat 21 dakika süren mücadelede Rybakina rakibini 6-4, 5-7, 6-2 setleriyle yenip kupayı kaldırdı. Kariyerinde Wimbledon 2022 ile birlikte üçüncü grand slam zaferini elde etti.
Tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup eden Kazak tenisçi Elena Rybakina, kariyerinin ilk Amerika Açık şampiyonluğunu elde etti.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak tenisçi Elena Rybakina şampiyon oldu.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, son iki yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile klasmanda ikinci sırada yer alan Elena Rybakina karşı karşıya geldi.
2 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Rybakina, Avustralya Açık şampiyonluğuyla başladığı yılı ABD Açık zaferiyle tamamladı.
3. GRAND SLAM
27 yaşındaki sporcu, 2022 Wimbledon şampiyonluğuyla birlikte kariyerinin üçüncü grand slam zaferine ulaştı.
Kazak sporcu, 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacak WTA sıralamasında dünya klasmanının yeni 1 numarası olacak.
Kupa töreninde konuşan Rybakina, Sabalenka'ya karşı oynamanın çok zor olduğunu belirterek, "Bu turnuvaya gelirken böyle bir şey beklemiyordum. Sakatlıkla uğraşıyordum ama her şey benim adıma yolunda gitti. Kortta tereddüt ediyordum ve tüm toplara yetişmeye çalıştım. Bunlar benim için harika anılar." ifadelerini kullandı.