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Diyarbakır'da Beşiktaş maçı öncesi farklı gece: Amed Sportif 5-0'lık galibiyetle 10 puana yükseldi

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AA
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Diyarbakır'da Beşiktaş maçı öncesi farklı gece: Amed Sportif 5-0'lık galibiyetle 10 puana yükseldi

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Amed Sportif, Diyarbakır Stadı'nda İstanbul Başakşehir'i 5-0 yenerek üç puanı aldı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda art arda goller bularak farklı galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Amedspor, haftaya oynanacak Beşiktaş maçı öncesi rakibine gözdağı verdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif, sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk etti. Diyarbakır temsilcisi, oynadığı 2. yarıdaki etkili oyunuyla 5-0'lık farklı skoru yakaladı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Amed Sportif 5 maçta 10 puan toplayarak 3. sıraya yerleşirken, İstanbul Başakşehir ise 4 puanla 13. sırada kaldı.

Diyarbakır'da Beşiktaş maçı öncesi farklı gece: Amed Sportif 5-0'lık galibiyetle 10 puana yükseldi - 1

MAÇTAN NOTLAR (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif -İstanbul Başakşehir mücadelesinin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kaleci Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada Amed Sportif kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.

45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Diyarbakır'da Beşiktaş maçı öncesi farklı gece: Amed Sportif 5-0'lık galibiyetle 10 puana yükseldi - 2

MAÇTAN NOTLAR (İkinci Yarı)

52. dakikada Furkan Soyalp'in ortasında Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

56. dakikada Amed Sportif oyuncusu Krasnic, topu Orban'a gönderdi. Orban, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

75. dakikada yeşil-kırmızılılar 4. golü buldu. Kontra atakta kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya pozisyonda Krasnic'in pasıyla topla buluşan Orban, boş kaleye topu gönderdi.

84. dakikada Raveloson'un pasıyla topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Mücadele 5-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Diyarbakır'da Beşiktaş maçı öncesi farklı gece: Amed Sportif 5-0'lık galibiyetle 10 puana yükseldi - 3

HASİ: "AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-0 mağlup eden Amed Sportif'in teknik direktörü Besnik Hasi, mükemmel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Diyarbakır Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hasi, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

İstanbul Başakşehir'in saygı duyduğu bir takım olduğunu, rakibin oyun tarzına uygun şeyler yapmayı planladıklarını anlatan Hasi, "Takımımı tebrik ediyorum. Mükemmel bir galibiyetti. İlk yarının sonunda golü atmış olduk ve ilk yarıyı o şekilde kapattık kendi kalelerine attıkları bir gol sonucunda. 1-0 içeri girmek çok farklı. İkinci gol için yüklenmemiz ve geriye çekilmememiz gerektiği ile alakalı oyuncularımı çok uyardım. Oyuncuların isteği çok iyiydi. Aynı şekilde devam ettik ve golleri de bulduk. Bu da onlara çok özgüven kazandırdı. Büyüyorlar, büyümeye ve gelişmeye devam ediyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Henüz ligin başında olduklarını ve sıkı çalışmaları gerektiğini ifade eden Hasi, "Ayaklarımızın yere basması lazım bir sonraki maça hazırlık için." diyerek sözlerini tamamladı.

Diyarbakır'da Beşiktaş maçı öncesi farklı gece: Amed Sportif 5-0'lık galibiyetle 10 puana yükseldi - 4

BENSTEAD: "HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Amed Sportif'e 5-0 mağlup olan İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Luke Benstead, "Yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Diyarbakır Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Benstead, skorun maçın hikayesini anlattığını belirterek "Ceza sahasında savunma yapma konusunda ciddi problemlerimiz vardı. Bu şekilde temassız bir savunma yaptığınız zaman ne yazık ki sonucu ağır olabiliyor. En iyi seviyemizde değildik bugün. Ben kendi adıma bütün sorumluluğu da alıyorum. Oyuncularımız da kendi sorumluluklarını alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Benstead, "Tekrar yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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