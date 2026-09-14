Diyarbakır'da Beşiktaş maçı öncesi farklı gece: Amed Sportif 5-0'lık galibiyetle 10 puana yükseldi
Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Amed Sportif, Diyarbakır Stadı'nda İstanbul Başakşehir'i 5-0 yenerek üç puanı aldı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda art arda goller bularak farklı galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Amedspor, haftaya oynanacak Beşiktaş maçı öncesi rakibine gözdağı verdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif, sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk etti. Diyarbakır temsilcisi, oynadığı 2. yarıdaki etkili oyunuyla 5-0'lık farklı skoru yakaladı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Amed Sportif 5 maçta 10 puan toplayarak 3. sıraya yerleşirken, İstanbul Başakşehir ise 4 puanla 13. sırada kaldı.
MAÇTAN NOTLAR (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif -İstanbul Başakşehir mücadelesinin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kaleci Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
12. dakikada Amed Sportif kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.
45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR (İkinci Yarı)
52. dakikada Furkan Soyalp'in ortasında Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
56. dakikada Amed Sportif oyuncusu Krasnic, topu Orban'a gönderdi. Orban, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
75. dakikada yeşil-kırmızılılar 4. golü buldu. Kontra atakta kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya pozisyonda Krasnic'in pasıyla topla buluşan Orban, boş kaleye topu gönderdi.
84. dakikada Raveloson'un pasıyla topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.
Mücadele 5-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.