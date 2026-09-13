İspanya'da Lando Norris ilk çizgide: Yarış saat 16.00'da
Formula 1 takviminin yeni pistlerinden Madring'de yapılan sıralama turlarında McLaren pilotu Lando Norris pole pozisyonuna yerleşti. Norris'in hemen arkasında Mercedes'ten Kimi Antonelli 0.011 saniye farkla ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise 0.140 saniye geride üçüncü oldu.İspanya Grand Prix'si 13 Eylül Pazar TSİ 16.00'da koşulacak; şampiyonada liderlik ve takım puanları yarışın kaderini belirleyecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. 2026'da inşaatı tamamlanan ve bu sezon takvime yeni eklenen Madring'de McLaren takımının Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.
İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Norris, 1 dakika 31.824 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Norris'in 0.011 saniye gerisinde Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ikinci, Red Bull takımından Max Verstappen ise 0.140 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
İspanya Grand Prix'i 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
İspanya-Madring Grand Prix'si öncesi şampiyonada ilk 5'te yer alan pilotlar ve takımlar sıralaması şu şekilde:
PİLOTLAR PUAN DURUMU
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 267 puan
- George Russell (Mercedes) - 201 puan
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 191 puan
- Lando Norris (McLaren) - 171 puan
- Charles Leclerc (Ferrari) - 155 puan
TAKIMLAR PUAN DURUMU
- Mercedes - 468 puan
- Ferrari - 346 puan
- McLaren - 287 puan
- Red Bull - 204 puan
- Racing Bulls - 75 puan