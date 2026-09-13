Formula 1 takviminin yeni pistlerinden Madring'de gerçekleştirilen yarışta Mercedes pilotu Kimi Antonelli damalı bayrağı ilk sırada gördü.

İtalyan sürücü, mücadeleyi zirvede tamamlayarak önemli bir başarıya imza atarken, 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen ikinci, Britanyalı pilot Lando Norris ise üçüncü oldu.

Bu sonuçla birlikte Kimi Antonelli, şampiyonadaki en yakın takipçisi George Russell ile arasındaki puan farkını 81'e yükseltti.

Lewis Hamilton yarışın başında yaşadığı fren sorunu ile yolda kaldı. Diğer Ferrari sürücüsü Charles Leclerc 4. sırada yarışı tamamlarken, Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ise 5. sırada finiş gördü.