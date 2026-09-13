İspanya'da Antonelli mutlu sona ulaştı: Russell'la puan farkını açtı
Formula 1 takviminin yeni pistlerinden Madring'de yapılan yarışta Mercedes sürücüsü Kimi Antonelli yarışı ilk sırada bitirdi. İtalyan sürücünün hemen arkasında 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen ikinci, Britanyalı Lando Norris ise üçüncü oldu. Bu sonuçla Kimi Antonelli, en yakın takipçisi George Russell'a karşı puan farkını 81'e çıkarttı.
Formula 1 takviminin yeni pistlerinden Madring'de gerçekleştirilen yarışta Mercedes pilotu Kimi Antonelli damalı bayrağı ilk sırada gördü.
İtalyan sürücü, mücadeleyi zirvede tamamlayarak önemli bir başarıya imza atarken, 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen ikinci, Britanyalı pilot Lando Norris ise üçüncü oldu.
Bu sonuçla birlikte Kimi Antonelli, şampiyonadaki en yakın takipçisi George Russell ile arasındaki puan farkını 81'e yükseltti.
Lewis Hamilton yarışın başında yaşadığı fren sorunu ile yolda kaldı. Diğer Ferrari sürücüsü Charles Leclerc 4. sırada yarışı tamamlarken, Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ise 5. sırada finiş gördü.
İspanya-Madring Grand Prix'si sonrası şampiyonada ilk 5'te yer alan pilotlar ve takımlar sıralaması şu şekilde:
PİLOTLAR PUAN DURUMU
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 292 puan
- George Russell (Mercedes) - 211 puan
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 191 puan
- Lando Norris (McLaren) - 186 puan
- Charles Leclerc (Ferrari) - 155 puan
TAKIMLAR PUAN DURUMU
- Mercedes - 503 puan
- Ferrari - 358 puan
- McLaren - 306 puan
- Red Bull - 230 puan
- Racing Bulls - 77 puan