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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarına hangi hakemler atandı? 5. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AA
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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarına hangi hakemler atandı? 5. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

11 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir: Cihan Aydın

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

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