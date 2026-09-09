Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonu, dün akşam oynanan maçlarla start verdi. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Devler Ligi arenasında günün en önemli maçında Real Madrid, evinde ağırladığı İnter'i mağlup etmeyi başardı. Porto karşısında duble yapan Erling Haaland ise toplamda 59 maçta 59 kez fileleri sarsarak Şampiyonlar Ligi'nde tarihe imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon 6 maçla başladı. Real Madrid, evinde İnter'i mağlup ederken, Manchester City ise Haaland'ın golleriyle Porto'yu deplasmanda yendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. 8 Eylül Salı gününün en önemli maçında Real Madrid ile İnter, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Jose Mourinho, eflatun-beyazlılardaki ikinci döneminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Milli futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

REAL MADRİD EVİNDE İNTER'İ YENDİ Madrid ekibi 14. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 23. dakikada Valverde kaleci Martinez'in hatasını affetmedi ve ilk yarı Real Madrid'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İtalyan ekibi 77'da Carlos Augusto ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı.

HAALAND GOLE DOYMUYOR



Sezona Enzo Maresca yönetiminde başlayan Manchester City, ilk hafta maçında Porto'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Erling Haaland, 47 ve 90+1. dakikalarda fileleri havalandırdı. İngiliz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Norveçli golcü, kariyerinde çıktığı 59. Şampiyonlar Ligi maçında 59 gole ulaştı. Haaland, şu anda Şampiyonlar Ligi tarihinde 1,00 ortalama yakalayarak maç başına en çok gol atan oyuncu konumunda. 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde RB Salzburg, Borussia Dortmund ve Manchester City formalarıyla Devler Ligi'nde oynadı.