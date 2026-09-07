-°C
CANLI YAYIN

Türkiye-Porto Riko maçında kritik randevu: Potanın Perileri kazanırsa yoluna devam edecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye-Porto Riko maçında kritik randevu: Potanın Perileri kazanırsa yoluna devam edecek

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki son sınavında Porto Riko ile karşılaşıyor. Potanın Perileri rakibini mağlup ederse çeyrek final öncesindeki eleme turuna yükselecek, kaybetmesi halinde turnuvaya veda edecek.

2026 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımımız, turnuvada henüz galibiyetle tanışamadı. C grubunda mücadele eden millilerimiz, ilk oynadığı maçta güçlü rakip Belçika karşısında sahadan 89-75 mağlup ayrılmıştı.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Porto Riko 14 - 15 Türkiye

Türkiye-Porto Riko maçında kritik randevu: Potanın Perileri kazanırsa yoluna devam edecek - 1

GALİBİYET ŞART

Gruptaki 2. maçında ise Avustralya ile mücadele eden ay-yıldızlılar, bu maçta da istediği performansı ortaya koyamamıştı ve 81-71'lik skorla mağlup olmuştu.

Milillerimiz, gruptaki 3. ve son maçında bugün saat 12.30'da Porto Riko ile karşılaşıyor. Potanın Perileri, kazandığı takdirde çeyrek final öncesi play-off eleme turuna kalmaya hak kazanacak. Maçtan mağlup ayrılması halinde ise turnuvaya veda edecek.

Türkiye-Porto Riko maçında kritik randevu: Potanın Perileri kazanırsa yoluna devam edecek - 2

TURNUVA FORMATI NASIL?

On altı takım, dörder takımdan oluşan dört gruba ayrılacak. Grup aşamasının sonunda, her grupta 1. olan takım doğrudan çeyrek finallere katılmaya hak kazanacak. 2. ve 3. olan takımlar ise, tek maçlık eleme formatında oynanacak bir çeyrek final eleme turunda mücadele edecek; bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak.

Bu eleme maçlarının kazananları, çeyrek finallerde grup birincileriyle karşılaşacak. Oradan itibaren, final aşamasında çeyrek finaller, yarı finaller, final ve üçüncülük maçı oynanacak; tüm maçlar tek eleme usulüyle yapılacak.

Dusan Vlahovic için PFDK iddiası: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hareket sonrası 2 ila 5 maç men cezası gündemde
Sonraki Haber
Dusan Vlahovic için PFDK iddiası: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hareket sonrası 2 ila 5 maç men cezası gündemde
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın