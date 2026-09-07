Daniele Santarelli'den Avrupa şampiyonluğu sonrası Türkiye sözleri: "Bu ülkeyi çok seviyorum"
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonluğuyla tamamlanan İtalya finalinin ardından konuştu. İtalyan çalıştırıcı, finalde yaşadığı baskıyı anlatırken Türkiye'ye bağlılığını, "Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkede çalışmaktan dolayı çok mutluyum." sözleriyle dile getirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Millilerimizin Avrupa Şampiyonluğu ile sonuçlanan zorlu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımının performansından övgüyle bahseden İtalyan çalıştırıcı, kendi ülkesine karşı oynamanın yarattığı baskıya dikkat çekerek maçın zorluğu hakkında konuştu. Başarılı teknik adam, ayrıca Türk halkına olan bağını vurguladı.
"BU ÜLKEYİ ÇOK SEVİYORUM"
Ay-yıldızlıların deneyimli hocası Daniele Santarelli, "Ben bir İtalyanım ama Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi, sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalya vatandaşı olduğumu söylemeniz çok normal ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Bugün benim için tabii ki baskı altında olduğum bir gündü. Zor bir gündü. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkede çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Herhalde bu ülke için neler yaptığımızı ispatlamamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.
MAÇ DEĞERLENDİRMESİ
Öte yandan Daniele Santarelli "Yazı istediğimiz şekilde bitirdik. İnanılmaz işler başardık. Federasyonumuz ve takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık. Gerçekten inanılmaz bir iş başardık. Üçüncü sete çok kötü başladık. Atakta çok endişeli bir görüntümüz vardı. Çok sinirliydik. Servis karşılama ve hücumda çok basit hatalar yaptık. Eğer bu kadar iyi bir takıma karşı bu tarz hatalar yaparsanız sizi mahvederler. Bizi de zaten üçüncü sette aynen bu şekilde kötü bir duruma soktular. Sonra dördüncü sete Saliha Şahin ile başladım. Derya Cebecioğlu'nu servis karşılamada zorladıkları için biraz daha manşetçi bir oyuncuyla başlamayı planladım. Sonra yedekteki bütün oyuncularımdan yardım almaya çalıştım. Oyuncularım yine dördüncü sette inanılmaz bir iş başardı." şeklinde sözlerini noktaladı.