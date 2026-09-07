"BU ÜLKEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Ay-yıldızlıların deneyimli hocası Daniele Santarelli, "Ben bir İtalyanım ama Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi, sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalya vatandaşı olduğumu söylemeniz çok normal ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Bugün benim için tabii ki baskı altında olduğum bir gündü. Zor bir gündü. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkede çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Herhalde bu ülke için neler yaptığımızı ispatlamamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.