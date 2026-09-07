CANLI - 2026 Kadın Basketbol Dünya Kupası: Türkiye - Porto Riko maçında kritik randevu
2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki son sınavında Porto Riko ile karşılaşıyor. İki takımın da 0/2 ile devam ettiği grup aşamasında Potanın Perileri rakibini mağlup ederse çeyrek final öncesindeki eleme turuna yükselecek, kaybetmesi halinde turnuvaya veda edecek.
2026 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımımız, turnuvada henüz galibiyetle tanışamadı. C grubunda mücadele eden Millilerimiz, ilk oynadığı maçta güçlü rakip Belçika karşısında sahadan 89-75 mağlup ayrılmıştı.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Porto Riko 19 - 20 Türkiye
İLK YARI SONUCU: Porto Riko 37 - 40 Türkiye
3. PERİYOT SONUCU: Porto Riko 51 - 58 Türkiye
4. PERİYOT: Porto Riko 73 - 71 Türkiye
GALİBİYET ŞART
Milillerimiz, gruptaki 3. ve son maçında bugün saat 12.30'da Porto Riko ile karşılaşıyor. Berlin Max-Schmeling Halle'de oynanan Porto Riko-Türkiye maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Gruptaki 2. maçında ise Avustralya ile mücadele eden ay-yıldızlılar, bu maçta da istediği performansı ortaya koyamamıştı ve 87-71'lik skorla mağlup olmuştu.
Öte yandan Porto Riko, ilk iki maçında Avustralya'ya 54-70, Belçika'ya ise 64-76 mağlup olmuştu.
Porto Riko gibi grupta henüz galibiyeti bulunmayan Potanın Perileri, kazandığı takdirde çeyrek final öncesi play-off eleme turuna kalmaya hak kazanacak. Maçtan mağlup ayrılması halinde ise turnuvaya veda edecek.
TURNUVA FORMATI NASIL?
On altı takım, dörder takımdan oluşan dört gruba ayrılacak. Grup aşamasının sonunda, her grupta 1. olan takım doğrudan çeyrek finallere katılmaya hak kazanacak. 2. ve 3. olan takımlar ise, tek maçlık eleme formatında oynanacak bir çeyrek final eleme turunda mücadele edecek; bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak.
Bu eleme maçlarının kazananları, çeyrek finallerde grup birincileriyle karşılaşacak. Oradan itibaren, final aşamasında çeyrek finaller, yarı finaller, final ve üçüncülük maçı oynanacak; tüm maçlar tek eleme usulüyle yapılacak.