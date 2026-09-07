2026 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımımız, turnuvada henüz galibiyetle tanışamadı. C grubunda mücadele eden Millilerimiz, ilk oynadığı maçta güçlü rakip Belçika karşısında sahadan 89-75 mağlup ayrılmıştı.

GALİBİYET ŞART

Milillerimiz, gruptaki 3. ve son maçında bugün saat 12.30'da Porto Riko ile karşılaşıyor. Berlin Max-Schmeling Halle'de oynanan Porto Riko-Türkiye maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Gruptaki 2. maçında ise Avustralya ile mücadele eden ay-yıldızlılar, bu maçta da istediği performansı ortaya koyamamıştı ve 87-71'lik skorla mağlup olmuştu.

Öte yandan Porto Riko, ilk iki maçında Avustralya'ya 54-70, Belçika'ya ise 64-76 mağlup olmuştu.

Porto Riko gibi grupta henüz galibiyeti bulunmayan Potanın Perileri, kazandığı takdirde çeyrek final öncesi play-off eleme turuna kalmaya hak kazanacak. Maçtan mağlup ayrılması halinde ise turnuvaya veda edecek.