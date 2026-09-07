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A Milli Kadın Basketbol Takımı Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu: Potanın Perileri Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu: Potanın Perileri Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki son sınavında Porto Riko ile karşılaştı. Potanın Perileri, karşılaşmada 75-71 mağlup oldu Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etmiş oldu.

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na üst üste iki yenilgiyle başlayan Potanın Perileri, C Grubu'ndaki son mücadelesinde de Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı, aldığı bu yenilgiyle Dünya Kupası serüvenini grup maçlarıyla birlikte noktalamış oldu.

1. PERİYOT SONUCU: Porto Riko 19 - 20 Türkiye
İLK YARI SONUCU: Porto Riko 37 - 40 Türkiye
3. PERİYOT SONUCU: Porto Riko 51 - 58 Türkiye
MAÇ SONUCU: Porto Riko 75 - 71 Türkiye

A Milli Kadın Basketbol Takımı Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu: Potanın Perileri Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti - 1

Millilerimiz, ilk iki maçında Avustralya ve Belçika ile karşılaşmıştı. Belçika karşısında 87-75 boyun eğen ay-yıldızlılar, 2. maçta da Avustralya karşısında 87-71'lik skorla boyun eğmişti.

Porto Riko karşısında alınan mağlubiyetle birlikte A Milli Kadın Basketbol Takımımız Dünya Kupası macerasını noktaladı.

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