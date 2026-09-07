2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na üst üste iki yenilgiyle başlayan Potanın Perileri, C Grubu'ndaki son mücadelesinde de Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı, aldığı bu yenilgiyle Dünya Kupası serüvenini grup maçlarıyla birlikte noktalamış oldu.

1. PERİYOT SONUCU: Porto Riko 19 - 20 Türkiye

İLK YARI SONUCU: Porto Riko 37 - 40 Türkiye

3. PERİYOT SONUCU: Porto Riko 51 - 58 Türkiye

MAÇ SONUCU: Porto Riko 75 - 71 Türkiye