Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde: Türkiye-İtalya karşılaşması
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükseldi. Filenin Sultanları, bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Karşılaşma İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı ve üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynama hakkı kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-20, 25-19 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.
FİNALE NASIL GELDİK?
İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı final maçı oynadı.
Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı. Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.
SON ŞAMPİYON APOLETİ
Filenin Sultanları, 2023 yılında son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşmış ve tarihimizin ilk Avrupa Kupası'nı ülkemize getirmişti.
Millilerimiz, final maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelmiş, kıran kırana geçen mücadele karar setine uzamıştı. Ay-yıldızlılar son setteki güçlü oyunuyla Sırbistan karşısında 3-2 galip gelmeşini bilmişti.
RAKİBİMİZ ZORLU İTALYA
Finaldeki rakibimiz İtalya ise Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 3-1'le geçerek adını finale yazdırdı.
Türkiye ile İtalya, bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki finalde karşı karşıya gelecek.