A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Karşılaşma İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı ve üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynama hakkı kazandı.

FİNALE NASIL GELDİK?

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı final maçı oynadı.

Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı. Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.