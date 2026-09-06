Canlı anlatım: Türkiye - İtalya

Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki final mücadelesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşıyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanıyor.

NASIL FİNALE GELDİLER?

Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı.

İtalya ise yarı finalde Polonya ile kozlarını paylaştı. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.