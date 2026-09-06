Canlı anlatım: Türkiye - İtalya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşıyor.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki final mücadelesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanıyor.
NASIL FİNALE GELDİLER?
Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı.
İtalya ise yarı finalde Polonya ile kozlarını paylaştı. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Filenin Sultanları, finalde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için sahaya çıkacak.