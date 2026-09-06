-°C
CANLI YAYIN

Canlı anlatım: Türkiye - İtalya

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Canlı anlatım: Türkiye - İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşıyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki final mücadelesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

Canlı anlatım: Türkiye - İtalya - 1

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanıyor.

NASIL FİNALE GELDİLER?

Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı.

İtalya ise yarı finalde Polonya ile kozlarını paylaştı. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Canlı anlatım: Türkiye - İtalya - 2

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Filenin Sultanları, finalde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için sahaya çıkacak.

Önceki Haber
A Milli Kadın Basketbol Takımı Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu: Milliler Dünya Kupası'nda ikinci maçını da kaybetti
A Milli Kadın Basketbol Takımı Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu: Milliler Dünya Kupası'nda ikinci maçını da kaybetti
Sahada büyük rekabet, iyilikte tek yürek: Derbide “İyilik Var” mesajı
Sonraki Haber
Sahada büyük rekabet, iyilikte tek yürek: Derbide “İyilik Var” mesajı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın