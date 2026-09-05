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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak ve Halil Umut Meler’in yöneteceği dev derbinin muhtemel 11’leri belli oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun 4. haftasında dev derbide kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının canlı anlatımını ve tüm gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 1

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 2

DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 3

HALİL UMUT MELER'İN DÖRDÜNCÜ FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Halil Umut Meler, daha önce tamamı Süper Lig'de olmak üzere iki ezeli rakip arasında oynanan 3 karşılaşmada görev yaptı.

Bu müsabakalarda Beşiktaş 2 galibiyet alırken 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ise Halil Umut Meler'in yönettiği Beşiktaş derbilerinde galibiyet elde edemedi.

Meler'in görev yaptığı ilk derbide Beşiktaş, 19 Temmuz 2020'de Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup etti. 21 Mart 2021'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Halil Umut Meler'in yönettiği 2 Nisan 2023 tarihli diğer derbide ise Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 yendi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriqi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 4

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 5

FENERBAHÇE DERBİYE MORALLİ GELİYOR

Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk puanlarını aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde Samsunspor'u da deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 6

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, 6 puanla haftaya üçüncü sırada girdi.

Ligdeki son maçında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanından da 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 7

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığını atlatan Mert Günok'un derbide oynayabileceği belirtildi.

Derbi öncesinde Anderson Talisca ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 8

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK BULUNMUYOR

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro tercihinde tüm oyunculardan yararlanabilecek olması, siyah-beyazlı ekibin önemli avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

İSMAİL KARTAL'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Beşiktaş'a karşı 5 kez mücadele etti.

Fenerbahçe bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken 1 müsabaka beraberlikle tamamlandı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı yenilgi yaşamadı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 9

VİNCENZO ITALİANO'NUN İLK DERBİ SINAVI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını Fenerbahçe karşısında verecek.

Siyah-beyazlı takımla sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak ilk derbisini kazanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 10

KARTLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU REKABET

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan lig derbilerindeki sarı ve kırmızı kart sayıları dikkati çekiyor.

İki takım arasındaki son 30 lig maçında futbolculara toplam 20 kırmızı ve 177 sarı kart gösterildi.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaşlı futbolcular 14 kırmızı ve 89 sarı olmak üzere toplam 103 kart gördü. Fenerbahçeli oyunculara ise 6 kırmızı ve 88 sarı olmak üzere toplam 94 kart çıktı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu: Muhtemel 11’ler, maç saati ve dev randevunun tüm ayrıntıları - 11

İKİ TAKIM DA 9 MAÇTA 15 GOL ATTI

Sezonu Avrupa kupalarındaki eleme karşılaşmalarıyla açan Fenerbahçe ve Beşiktaş, lig maçlarıyla birlikte 9'ar müsabakayı geride bıraktı.

Fenerbahçe bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş ise 7 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

İki takım da söz konusu 9 maçlık periyotta rakip fileleri 15'er kez havalandırdı.

Fenerbahçe, 15 golünün 8'ini UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında, 7'sini ise Süper Lig'de kaydetti. Beşiktaş da 8 golünü UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde, 7 golünü ligde attı.

DERBİDE 365. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türk futbol tarihinde 365. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette bugüne kadar 364 karşılaşma oynandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. Toplam 97 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe rekabette 504 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş 463 gol kaydetti.

SÜPER LİG'DE 141. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 141. kez rakip olacak.

İki takım arasında ligde oynanan 140 karşılaşmada Fenerbahçe 51, Beşiktaş 44 galibiyet elde etti. Toplam 45 mücadelede taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 162, siyah-beyazlılar ise 160 gol attı.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde resmî ve özel olmak üzere bugüne kadar 64 kez karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 24 galibiyet elde etti. Beşiktaş 22 kez kazanırken 18 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Kadıköy'deki derbilerde Fenerbahçe 91, Beşiktaş ise 86 gol kaydetti.

İki ekip Kadıköy'de 45 kez lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 18, Beşiktaş 12 galibiyet aldı. Toplam 15 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, evindeki lig derbilerinde 64 gol atarken Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.

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