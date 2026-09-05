Bu karşılaşmalarda Beşiktaşlı futbolcular 14 kırmızı ve 89 sarı olmak üzere toplam 103 kart gördü. Fenerbahçeli oyunculara ise 6 kırmızı ve 88 sarı olmak üzere toplam 94 kart çıktı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan lig derbilerindeki sarı ve kırmızı kart sayıları dikkati çekiyor.

İKİ TAKIM DA 9 MAÇTA 15 GOL ATTI

Sezonu Avrupa kupalarındaki eleme karşılaşmalarıyla açan Fenerbahçe ve Beşiktaş, lig maçlarıyla birlikte 9'ar müsabakayı geride bıraktı.

Fenerbahçe bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş ise 7 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

İki takım da söz konusu 9 maçlık periyotta rakip fileleri 15'er kez havalandırdı.

Fenerbahçe, 15 golünün 8'ini UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında, 7'sini ise Süper Lig'de kaydetti. Beşiktaş da 8 golünü UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde, 7 golünü ligde attı.

DERBİDE 365. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türk futbol tarihinde 365. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette bugüne kadar 364 karşılaşma oynandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. Toplam 97 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe rekabette 504 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş 463 gol kaydetti.

SÜPER LİG'DE 141. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 141. kez rakip olacak.

İki takım arasında ligde oynanan 140 karşılaşmada Fenerbahçe 51, Beşiktaş 44 galibiyet elde etti. Toplam 45 mücadelede taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 162, siyah-beyazlılar ise 160 gol attı.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde resmî ve özel olmak üzere bugüne kadar 64 kez karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 24 galibiyet elde etti. Beşiktaş 22 kez kazanırken 18 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Kadıköy'deki derbilerde Fenerbahçe 91, Beşiktaş ise 86 gol kaydetti.

İki ekip Kadıköy'de 45 kez lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 18, Beşiktaş 12 galibiyet aldı. Toplam 15 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, evindeki lig derbilerinde 64 gol atarken Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.