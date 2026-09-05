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Filenin Sultanları, Sırbistan’ı set vermeden geçerek adını finale yazdırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filenin Sultanları, Sırbistan’ı set vermeden geçerek adını finale yazdırdı

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

Karşılaşma İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Filenin Sultanları, Sırbistan’ı set vermeden geçerek adını finale yazdırdı - 1

Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında parkeden 3-0 galip ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-20, 25-19 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonucun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi, Polonya-İtalya eşleşmesinin galibi olacak.

Filenin Sultanları, Sırbistan’ı set vermeden geçerek adını finale yazdırdı - 2

SULTANLAR'IN FİNAL YOLU

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı final maçı oynadı.

Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı. Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

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