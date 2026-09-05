Filenin Sultanları, Sırbistan’ı set vermeden geçerek adını finale yazdırdı
Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.
Karşılaşma İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında parkeden 3-0 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-20, 25-19 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.
Bu sonucun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi, Polonya-İtalya eşleşmesinin galibi olacak.
SULTANLAR'IN FİNAL YOLU
İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı final maçı oynadı.
Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı. Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.