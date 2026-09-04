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Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki futbolcusu Ousmane Diabate Newcastle United'a transfer oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki futbolcusu Ousmane Diabate Newcastle United'a transfer oldu

Trendyol Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, 18 yaşındaki Gineli yetenek Ousmane Diabate'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer olduğunu duyurdu. Başkent kulübünden yapılan resmi açıklamada, genç oyuncunun bonservisi konusunda İngiliz temsilcisiyle kesin anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki Gineli futbolcusu Ousmane Diabate, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ousmane Diabate'nin transferi konusunda Newcastle United ile anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Newcastle United'a transferi tamamlanan Diabate'nin sezon sonuna kadar Gençlerbirliği formasını kiralık olarak terleteceği bildirildi.

Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki futbolcusu Ousmane Diabate Newcastle United'a transfer oldu - 1

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