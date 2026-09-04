Potanın Perileri, FIBA 2026 Dünya Kupası'nda Belçika ile karşılaşacak: Mücadele Berlin'de 18.30'da başlayacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Basketbol Kadınlar Dünya Kupası'nda sahne alıyor. İlk maçını Belçika ile oynayacak olan millilerimiz, bugün saat 18.30'da turnuvaya start verecek. İşte turnuva hakkında detaylar...
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası heyecanına Almanya'da start veriyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvanın C Grubu'nda oynayacağı ilk maçta Belçika ile kozlarını paylaşacak.
Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda gruptan çıkma yolunda kritik bir öneme sahip olan bu maçta Potanın Perileri, parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Zorlu mücadeleye Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapacak. İki ekibin kozlarını paylaşacağı karşılaşmanın ilk hava atışı ise Türkiye saati ile (TSİ) 18.30'da yapılacak.
Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
TURNUVA KADROSU
- Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram
- Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu
- Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan
Ay-yıldızlı ekibin FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki maç programı ise şu şekilde:
MAÇ PROGRAMI
- Bugün: 18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)
- 6 Eylül Pazar: 12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)
- 7 Eylül Pazartesi: 12.30 Porto Riko-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)